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При взрыве бензовоза в Уганде погибли не менее 10 человек

Сегодня, 03:45

Разрушены около 20 строений. Десятки человек оказались под завалами

Фото: REUTERS/James Akrena

Фото: REUTERS/James Akrena

Не менее 10 человек погибли при взрыве бензовоза, который произошел в воскресенье на западе Уганды. Об этом сообщил местный телеканал Эн-би-эс.

Бензовоз перевернулся в округе Рубиризи в результате столкновения с автобусом. После этого прогремел взрыв, за которым последовал пожар.

Число жертв может возрасти. Взрыв произошел рядом с местом, где расположены несколько торговых точек.

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По данным местного телеканала Эн-ти-ви, разрушены около 20 строений. Десятки человек оказались под завалами.

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Ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва бензовоза в субботу в городе Морогоро на востоке Танзании возросло. По данным газеты, еще 25 человек остаются в больнице. 16 из них находятся в отделении интенсивной терапии, еще девять – в ожоговом отделении.

Ранее сообщалось, что на востоке Танзании по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Еще около 70 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших были преимущественно местные жители. Люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из цистерны, когда та вспыхнула и взорвалась.

Напомним, что в Каире возле онкологического центра произошел взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены. Сообщается, что после столкновения произошел крупный пожар.

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Уганда взрыв погибшие бензовоз

Источник: ТАСС

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