Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Причиной крушения Боинга в Эфиопии стала птица – СМИ

Сегодня, 08:47

Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Фото телеканала ABC
Фото телеканала ABC.
Причиной крушения Боинга в Эфиопии стала птица – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/599/93b/5ca59993bcf47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/599/93b/5ca59993bcf47.jpg Другие страны Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом. Об этом передают местные телеканалы. 

По его данным, из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

В результате этого, в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

Согласно данным бортовых самописцев, MCAS, что является дополнительной защитой от сваливания, автоматически активировалась до того, как самолет начал идти в пике, то есть фактически способствовала его падению.

Напомним, Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Airупал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Однако, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Эфиопия, крушение, Boeing, Боинг

Вы сейчас просматриваете новость " Причиной крушения Боинга в Эфиопии стала птица – СМИ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ABC news

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пилоты потерпевшего крушение эфиопского Boeing следовали инструкциям

Вчера, 08:36

Им пришлось отключить систему улучшения характеристик маневренности, но самолет выровнять не удалось

Boeing протестировала новое программное обеспечение модели 737 Max

Сегодня, 01:44

Изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности

В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737

Сегодня, 02:50

Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS – системы улучшения характеристик маневренности

В Северной Македонии разбился самолет с семьей на борту: никто не выжил

Вчера, 07:26

Среди погибших в авиакатастрофе – двое детей

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Звезды, родившие первого ребенка после 40 лет

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман

Диетолог назвала самый полезный суп

"Скажи мне в лицо, крыса". Конфликт Савича с тренером "Атлетико"

ЦИК обработала 100% протоколов: Зеленский опережает Порошенко

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Промежуточные результаты выборов: за кого голосовал Кривой рог

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Королевская четверка — официально распадется?