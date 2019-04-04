Причиной крушения Боинга в Эфиопии стала птица – СМИ

Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Фото телеканала ABC.

Причиной крушения Боинга в Эфиопии стала птица – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/599/93b/5ca59993bcf47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/599/93b/5ca59993bcf47.jpg 2019-04-04T08:47:27+03:00 Другие страны Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте в результате столкновения с птицей или другим посторонним объектом. Об этом передают местные телеканалы.

По его данным, из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

В результате этого, в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

Согласно данным бортовых самописцев, MCAS, что является дополнительной защитой от сваливания, автоматически активировалась до того, как самолет начал идти в пике, то есть фактически способствовала его падению.

Напомним, Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Airупал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Однако, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии.

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