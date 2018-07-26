Взрыв у посольства США в Пекине: появились детали

Китайская пресса публикует новые подробности о взрыве, прогремевшем этим утром около американской дипломатической миссии в столице КНР

Правоохранительные органы Китая задержали 26-летнего мужчину по подозрению в причастности к взрыву, который прогремел у посольства США в Пекине.

С ссылкой на местную полицию агентство Reuters пишет, что среди пострадавших – только сам задержанный, которого госпитализировали с травмами руки. Как сообщается, он является выходцем из региона Внутренняя Монголия по имени Цзян. Местные СМИ пишут, что перед произошедшим ему могли отказать в визе.

По информации полиции, он подорвал петарду.

Представитель посольства сообщил местной прессе, что среди сотрудников дипмиссии пострадавших нет.

После ЧП расположенный неподалеку визовый отдел американской дипмиссии ненадолго приостановил работу.

В министерстве иностранных дел КНР утверждают, что инцидент является "единичным случаем нарушения общественной безопасности".

Как сообщалось, этим утром у американского посольства в Пекине прогремел взрыв.

Напомним, а феврале неизвестный бросил гранату на территорию посольство США в Черногории, а потом покончил жизнь самоубийством.