Приеду и заставлю плакать: Чак Норрис предупредил Лукашенко (видео)

На фоне массовых протестов и жестких задержаний белорусов в Сети появилось забавное видео с обращением голливудского актера Чака Норриса к Александру Лукашенко.

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Ролик был опубликован в Telegram-канале "Беларусь Сейчас".

"Привет! Это Чак Норрис. Я бы хотел сказать пару слов Саше по кличке "0 процентов" и "Мистер Таракан", – заявил голливудский актер.

Он напомнил, что, когда ему приходится резать лук, то "плачет лук, а не я", и пообещал, что если белорусский президент не прекратит делать то, что он делает – Норрис приедет в "одну из его резиденций и заставит плакать".

Видео: Telegram-канал "Беларусь Сейчас"

Далее на видео идет нарезка кадров, как Чак Норрис расправлялся со своими врагами в многочисленных боевиках.

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Стоит добавить, что ролик не был опубликован на официальных каналах актера, а фон напоминает тот, на котором актер снимал видео для сервиса "поздравления по заказу" Cameo. Цена подобного видео на этом сервисе составляет 300 долларов.

Напомним бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что Путин не простит, если Беларусь попытается уйти из-под влияния России.

Сайт "Сегодня" также писал, что президент Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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