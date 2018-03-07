Пригнитесь и бегите: в Китае рассказали как действовать при ядерной атаке КНДР

Китайское правительство предложило своим гражданам совет по границе с Северной Кореей в случае ядерной атаки: пригнуться и бежать в укрытие.

Об этом пишет Usatoday.

Люди в приграничных городах опасаются, что их может коснуться ядерное противостояние между Соединенными Штатами и Северной Кореей, если Пхеньян должен будет увеличить свои ядерные и ракетные испытания, которые могли бы достичь материковой части США.

Северная Корея на этой неделе заявила о своей готовности обсудить ядерное разоружение с Соединенными Штатами. И северокорейский лидер Ким Чен Ун согласился на историческую встречу с президентом Южной Кореи в конце апреля.

Движение к переговорам происходит после того, как война между Северной Кореей и президентом Трампом затянулась в течение нескольких месяцев, и перспектива ядерного армагеддона стала неизбежной. К напряжению добавилось давление на Китай из Соединенных Штатов и других, чтобы обуздать его воюющего союзника Северной Кореи.

Уровень беспокойства был настолько высок, что государственная газета здесь опубликовала список советов, который включает иллюстрации, похожие на комиксы, чтобы лучше понять.

"Не смотрите на взрыв. И двигайтесь быстро – через две секунды найдите укрытие, чтобы спрятаться", – предупреждала газета. "Спрыгните в реку или озеро и нырните под воду".

Эта последняя рекомендация может быть сложной, потому что водоемы заморожены большую часть зимы в этом холодном уголке северо-восточного Китая. В Яньцзи и окрестной провинции Цзилинь северокорейские перебежчики прошли через замерзшую реку, чтобы добраться до китайской земли. Власти обычно отправляют их обратно.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу с США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.

Напомним,