Приговор украинскому журналисту Шаройко в Беларуси: появилась реакция МИД

Сегодня, 19:06

Верховный суд Беларуси приговорил Павла Шаройко к восьми годам лишения свободы

Павел Шаройко. Фото: radiosvoboda.org
Павел Шаройко. Фото: radiosvoboda.org

В Министерстве иностранных дел Украины принимают меры с целью предоставления консульской помощи осужденному в Беларуси собственному корреспонденту "UA: Украинское радио" гражданину Украины Павлу Шаройко. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы можем подтвердить, что Павел Шаройко приговорен к более чем 8 годам. Сейчас он находится в СИЗО КГБ Республики Беларусь", – сказала Беца.

"На днях его посетил консул. На условия пребывания он не жалуется. МИД, со своей стороны, продолжает принимать меры для консульского сопровождения", – сказала она.

Беца отметила, что в суде дело рассматривалось в закрытом режиме. Других подробностей она не сообщила.

Напомним, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

Сегодня, 23 мая, стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы. Журналиста обвинили в "шпионаже".
мид, приговор, Беларусь, шаройко
Источник:

УНИАН

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