Принц Гарри и Меган Маркл на серебристом Jaguar отправились на завершающую свадебную вечеринку: фото

Британский принц Гарри и его новоиспеченная супруга Меган Маркл покинули в субботу Виндзорский замок, чтобы присоединиться к завершающей их свадебное торжество вечеринке, которая проводится от имени отца жениха принца Уэльского Чарльза. Гарри сначала посадил Меган в серебристо-голубой родстер Jaguar E-Type Concept Zero, произведенный в 1968 году, а затем сел за руль автомобиля, после чего пара поехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус, которая находится всего в километре от Виндзорского замка, – передает ТАСС.

Герцог и герцогиня Сассекские (именно таким титулом по случаю свадьбы их удостоила королева Елизавета II) сменили свои наряды, в которых они ранее проходили обряд венчания. Гарри оделся в непарные черные штаны и полуфрак в сочетании с белой рубашкой и черной бабочкой. Меган нарядилась в белое длинное платье от британского модельера Стеллы Маккартни, дочери участника группы The Beatles Пола Маккартни.

Как сообщалось, сегодня, 19 мая, состоялось одно из самых долгожданных событий года – свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл.

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла в субботу в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер, а обвенчал пару духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Гарри надел на руку Меган кольцо из валлийского золота, подаренное королевой Елизаветой II. Сам же принц предпочел кольцо из платины. Оба украшения были сделаны в лондонской ювелирной мастерской Cleave & Company.

Среди именитых гостей на свадьбе были певец Элтон Джон, актеры Том Харди, Джордж Клуни с супругой Амаль, американская теннисистка Серена Уильямс, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, болливудская актриса, обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра и бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

Меган Маркл – американская актриса, получившая известность благодаря своей роли в сериале "Форс-мажоры".

История любви Гарри и Меган началась еще в 2016 году. Их познакомила подруга детства принца Гарри – Вайолет фон Вестенхольц. Она приняла Меган в свой круг общения и приглашала ее на все лондонские мероприятия и вечеринки.

После этого в прессе долгое время ходили слухи о романе Маркл и принца Гарри. В сентябре 2017 года Меган Маркл впервые рассказала о своей личной жизни в интервью журналу Vanity Fair. В течение года принц Гарри и Меган Маркл вместе путешествовали. Пара побывала в Норвегии, на Карибских островах и в Африке.

В сентябре 2017 года Меган и Гарри впервые появляются вместе на публике. Они посетили теннисный матч в рамках Игр Несломленных, которые проходили в Торонто, Канада.

27 ноября Гарри и Меган официально объявили о своей помолвке. По словам пары предложение руки и сердца было простым и романтичным. Помолвка состоялась в Лондоне, в одном из коттеджей на территории Кенсингтонского дворца через полтора года после их знакомства.

С родственниками со стороны отца у девушки отношения довольно натянутые. Недавно, брат Меган Маркл по отцу прислал принцу Гарри письмо, в котором обозвал Меган и посоветовал принцу не жениться на ней. Долгое время не было известно, кто поведет Меган к алтарю. Известно, что родители Меган в разводе. Меган хотела бы, чтобы к алтарю ее вела мать, но вскоре выяснилось, что ее отец все таки будет присутствовать на свадьбе и, и по всем традициям именно он должен вести дочь к алтарю. Позже стало известно, что отец Маркл не будет присутствовать на ее свадьбе.

За неделю до бракосочетания королева Елизавета II дала благословение для брака внука и Меган Маркл в соответствии с Законом о наследстве 2013 года.