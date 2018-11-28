Природная аномалия в Таиланде: четыре торнадо обрушились на курорт

Сегодня, 17:07

Несмотря на испуг, многие из тех, кому удалось увидеть это явление, сняли его на видео и выложили в интернет


Отдыхающие на курортном острове Ко Липе в таиландской провинции Сатун стали очевидцами ужасающего и незабываемого зрелища – у побережья Андаманского моря образовались не пару, а сразу четыре смерча.

Шокированные пляжники утверждают, что весь день царила хорошая погода, но около полудня вдруг небо затянуло тучами, поднялся ветер, начался дождь и четыре вихря спустились с неба в воду.

Несмотря на то, что сперва они испугались, многие из тех, кому удалось увидеть это явление, сняли его на видео и выложили в интернет.

В метеорологического бюро Таиланда констатируют то, что во время сезона дождей смерчи не являются диковинкой в этой местности, но появление четырех смерчей сразу считается аномальным явлением.

Напомним, что вчера жители Италии стали свидетелями второй за неделю серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности.

Кроме того, в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства.

Также мы писали, что другое торнадо обрушилось на американский штат Айова летом и повлекло за собой разрушения и эвакуацию местных жителей.
Таиланд, курорт, смерч, стихийные бедствия, торнадо
Источник:

"Сегодня"

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