Пристайко рассказал, возможна ли встреча Путина и Зеленского в апреле

Также министр прокомментировал выплаты семьям погибших в катастрофе в Иране

Видео: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал ход расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, а также рассказал журналистам о возможности встречи Зеленского и Путина в Берлине в апреле. Об этом он говорил на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам министра, черные ящики будут открываться только в присутствии украинской стороны. Вскоре страны решат, где пройдет эта процедура. Как ранее сообщалось, свою помощь предложила Франция.

Также журналисты спросили у Пристайко о выплатах для семей погибших. Он просит не брать ко вниманию 80 тысяч, ведь это только сумма, которая утверждена в законодательстве Ирана.

Реклама

"Мы действительно говорим о совсем другой механизм и совсем другие суммы. Начиная с выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, теми выплатами, которые обеспечиваются через наши авиалинии. Наши авиалинии уже вышли на контакт с семьями всех погибших, не только украинский", – сказал министр.

Кроме того, Пристайко считает, что встреча президентов Украины и России на саммите в апреле возможна.

В тренде Изоляция и карантин коронавирус не остановят: в ВОЗ сделали тревожный прогноз

"Я думаю, что лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно это не будет в апреле, возможно это будет ближе. Посмотрим, какой будет результат", – сказал он.

Напомним, первая Мюнхенская конференция прошла в 1963 году в разгар Холодной войны сразу после Карибского кризиса, чтобы снизить градус напряжения по обе стороны Атлантики.

14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама