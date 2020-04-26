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Привезли из России: в Китае фиксируют новые случаи COVID-19

26 апреля, 12:48

Татьяна Очеретяна

Большинство случаев зафиксировали на границе с Россией

В Китае снова начали фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Так, за последние сутки, 15 апреля, обнаружили пять новых случаев инфицирования в северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Российской Федерацией.

Отмечается, что всего за 25 апреля лабораторно подтвердили 11 случаев инфицирования коронавирусом в Китае – шесть местных и пять завезенных.

Кроме провинции Хэйлунцзян, один местный случай заражения произошел в юго-восточной провинции Гуандун, которая соседствует с Гонконгом. При этом за сутки в стране не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

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Также в публикации говорится, что в Китае растет взволнованность в связи с попаданием коронавируса из России, поскольку из-за этого возрастает риск новой вспышки заболевания.

Напомним, мы писали, что ранее ученые в Гонконге пришли к выводу, что реальное количество зараженных COVID-19 в КНР может в четыре раза превышать официальные цифры. По оценкам ученых, каждое из первых четырех изменений версий определения случая COVID-19 увеличивало долю выявленных и подсчитанных случаев в 2,8-7,1 раза.

Кроме того, в Харбине инфекцию подтвердили у 52 человек, трое из которых вернулись из России. Всего под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус около 1400 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Китай заражение коронавирус

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