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Признание Косово отозвала еще одна страна

27 июля, 22:47

Свою позицию относительно Косово уточнили еще несколько стран

Фото: Getty Images

Центральноафриканская республика отозвала признание независимости Косово. Об этом в эфире телерадиокомпании РТС заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Я хотел бы проинформировать общественность, что Центральноафриканская Республика является 14-й страной, которая уточнила свою позицию о непризнании Косово, поскольку она находится в списке стран, который имеет Приштина и в котором говорится, что эти страны признают Косово", – сказал Дачич.

Он уточнил, что в прошлом году находился в ЦАР и тогдашний президент этой страны удивился информации по поводу такого признания.

"Мы получили официальную ноту за подписью министра, который сказал, что они провели расследование, существует ли это решение. Нет никакого письма от Центральноафриканской Республики для того, чтобы занимать такую позицию", - заявил Дачич.

К настоящему времени, помимо ЦАР, свою позицию относительно Косово уточнили Республика Палау, Мадагаскар, Соломоновы Острова, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморских Островов, Бурунди, Содружество Доминики, Сан-Томе и Принсипи, Либерия, Гвинея-Бисау, Папуа-Новая Гвинея.

Напомним, что в конце прошлого месяца на Балканах произошло обострение, в результате которого Сербия даже привела войска в состояние боевой готовности.

Кроме того, к Международному дню миротворцев "Сегодня" общались с военнослужащими, которые поделились своим опытом участие в миротворческом контингенте в Косово. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Косово, независимость, признание, ЦАР

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