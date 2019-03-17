Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии

Сегодня, 09:37

Сразу после взлета самолет набрал скорость до 643,6 километров в час, а через несколько минут исчез с радаров

Фото: AFP
Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/df9/100/5c8df9100453b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/df9/100/5c8df9100453b.jpg Другие страны Сразу после взлета самолет набрал скорость до 643,6 километров в час, а через несколько минут исчез с радаров

Незадолго до крушения в Эфиопии 10 марта пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8 авиаперевозчика Ethiopian Airlines резко набрал высоту, после чего от пилота поступил запрос о возможности вернуться в аэропорт Аддис-Абебы.

"Пилот сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться", – пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Читайте также

Так, после взлета самолет набрал скорость 400 узлов, или 643,6 километров в час. Это является очень нестандартным показателем для вылетающих самолетов, скорость которых обычно составляет до 250 узлов, или 370,4-463 километров в час.

Перед запросом о возвращении пилот попросил у диспетчера разрешение подняться на 14 тыс. футов (около 4,27 км над уровнем моря и почти 2 км над аэропортом), но на высоте 10,8 тыс. футов лайнер исчез с радаров.

Подобные запросы пилота как правило делают для маневра и что избежать полета над местностью со сложным рельефом.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Эфиопия, самолет, лайнер, Boeing, авиакатастрофа, Ethiopian Airlines, Boeing-737

Вы сейчас просматриваете новость " Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX

Вчера, 21:34

737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании

Катастрофы Boeing в Эфиопии и Индонезии могут иметь общую причину – СМИ

15 марта, 10:24

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол

Boeing планирует разработать новое программное обеспечение для 737 Max

Вчера, 06:20

Boeing 737 Max является самым продаваемым самолетом компании

Авиакатастрофа в Эфиопии: расшифровка "черных ящиков" Boeing 737 Max 8 продлится несколько дней

15 марта, 23:24

Эксперты работают днем и ночью, чтобы понять причину крушения Boeing

Крушение Boeing 737 в Эфиопии: СМИ выяснили последние слова пилота

14 марта, 09:41

Переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем

Мировой парк Boeing 737 Max прекращает полеты

13 марта, 23:31

Решение принято по соображениям безопасности

Умерла Юлия Началова

Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Ребенок внутри матери: невероятное видео

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Документалка про менструацию получила Оскар

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы