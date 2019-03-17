Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии

Сразу после взлета самолет набрал скорость до 643,6 километров в час, а через несколько минут исчез с радаров

Фото: AFP

Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/df9/100/5c8df9100453b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/df9/100/5c8df9100453b.jpg 2019-03-17T09:37:00+02:00 Другие страны Сразу после взлета самолет набрал скорость до 643,6 километров в час, а через несколько минут исчез с радаров

Незадолго до крушения в Эфиопии 10 марта пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8 авиаперевозчика Ethiopian Airlines резко набрал высоту, после чего от пилота поступил запрос о возможности вернуться в аэропорт Аддис-Абебы.

"Пилот сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться", – пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Так, после взлета самолет набрал скорость 400 узлов, или 643,6 километров в час. Это является очень нестандартным показателем для вылетающих самолетов, скорость которых обычно составляет до 250 узлов, или 370,4-463 километров в час.

Перед запросом о возвращении пилот попросил у диспетчера разрешение подняться на 14 тыс. футов (около 4,27 км над уровнем моря и почти 2 км над аэропортом), но на высоте 10,8 тыс. футов лайнер исчез с радаров.

Подобные запросы пилота как правило делают для маневра и что избежать полета над местностью со сложным рельефом.

Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

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