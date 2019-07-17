Проекты мер противодействия США поступили на рассмотрение парламента Ирана

13 проектов планов противодействия антигуманным мерам, принятых США против Ирана, были представлены на рассмотрение парламентского комитета по национальной безопасности

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Более десятка проектов конкретных мер по противодействию политике США в отношении Ирана были направлены на рассмотрение парламента (Меджлиса) Исламской Республики. Об этом, как передало в среду агентство ИРНА, сообщил вице-спикер Меджлиса Мохаммад Джавад Джамали.

По его словам, "13 проектов планов противодействия антигуманным мерам, принятых США против Ирана, были представлены на рассмотрение парламентского комитета по национальной безопасности". Джамали пояснил, что направления ответных действий Тегерана были сформированы парламентским исследовательским центром, в работе которого принимали участие представители министерств иностранных дел, обороны, здравоохранения, некоторых других ведомств и Центрального банка страны.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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