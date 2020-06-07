"Проходим через ад": в Армении уже не хватает коек для больных COVID-19

В Армении, где недавно заявили о второй волне эпидемии, закончились места в больницах для зараженных коронавирусом, страна достигла критического состояния в связи с распространением инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет Радио Свобода.

"На сегодняшний день в республике есть около 200 коронавирусных больных, которые ожидают своей очереди на госпитализацию. То есть наша система здравоохранения уже настолько загружена, что не может поместить в больницы больных, которых необходимо госпитализировать", – заявил Пашинян.

Также он рассказал, что было два летальных случая, когда пациент должен был находиться в реанимации, но был в общем отделении, поскольку в реанимационном не хватало мест.

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По словам премьера, уже рассматривалась возможность объявления "тотальных ограничений", однако власти пришли к выводу, что это решение не приведет к желаемым результатам.

"Мы уже проходим через этот ад. Решение этой проблемы, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, может быть только тогда, когда в Армении начнется действительно всеобщее противоэпидемическое движение и каждый из нас будет исходить из предположения, что он и его родственник могут умереть из-за нехватки больничных коек", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о получении положительного результата анализов на COVID-19.

В то же время вирус стремительно распространяется в Бразилии, которая уже успела обогнать Россию по количеству зараженных и заняла второе место в антирейтинге, уступая только Соединенным Штатам.

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