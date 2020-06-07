Українська
$ 26,7
30
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Проходим через ад": в Армении уже не хватает коек для больных COVID-19

7 июня, 13:56

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

200 человек ожидают очередь на госпитализацию

В Армении, где недавно заявили о второй волне эпидемии, закончились места в больницах для зараженных коронавирусом, страна достигла критического состояния в связи с распространением инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет Радио Свобода.

"На сегодняшний день в республике есть около 200 коронавирусных больных, которые ожидают своей очереди на госпитализацию. То есть наша система здравоохранения уже настолько загружена, что не может поместить в больницы больных, которых необходимо госпитализировать", – заявил Пашинян.

Также он рассказал, что было два летальных случая, когда пациент должен был находиться в реанимации, но был в общем отделении, поскольку в реанимационном не хватало мест.

Реклама

По словам премьера, уже рассматривалась возможность объявления "тотальных ограничений", однако власти пришли к выводу, что это решение не приведет к желаемым результатам.

В тренде
Трамп готов подавить протесты с помощью армии, а в Китай вернулся коронавирус: главное за неделю в мире

"Мы уже проходим через этот ад. Решение этой проблемы, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, может быть только тогда, когда в Армении начнется действительно всеобщее противоэпидемическое движение и каждый из нас будет исходить из предположения, что он и его родственник могут умереть из-за нехватки больничных коек", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о получении положительного результата анализов на COVID-19.

В то же время вирус стремительно распространяется в Бразилии, которая уже успела обогнать Россию по количеству зараженных и заняла второе место в антирейтинге, уступая только Соединенным Штатам.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Армения больницы коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 июняЕвросоюз
"Мы знаем, откуда ветры дуют": Лукашенко заявил, что в Беларуси готовят "майдан"Другие страны
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
Откуда произошел коронавирус: в Китае сделали неожиданное заявление
Откуда произошел коронавирус: в Китае сделали неожиданное заявлениеДругие страны
В Китае снова растет число заболевших COVID-19: десятки новых случаев за сутки
В Китае снова растет число заболевших COVID-19: десятки новых случаев за суткиДругие страны
"Газпром" отказался снижать цену на газ для БеларусиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять