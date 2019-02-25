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Выборы в парламент Молдовы: сателлиты Кремля недовольны

Сегодня, 14:57

Лидеры Партии социалистов требуют пересчитать голоса на шести участках по всей стране

Игорь Додон
Игорь Додон. Фото: AFP
Выборы в парламент Молдовы: сателлиты Кремля недовольны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e3/eb1/5c73e3eb1d655.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e3/eb1/5c73e3eb1d655.jpg Другие страны Лидеры Партии социалистов требуют пересчитать голоса на шести участках по всей стране

Занявшая первое место на парламентских выборах Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), членом которой является пророссийский президент республики Игорь Додон, намерена добиваться частичного пересчета голосов.

Об этом 25 февраля сообщила ее лидер ПСРМ Зинаида Гречанная, заявив о нарушениях на избирательных участках.

"Выборы были сложными и сопровождались множеством нарушений. У нас много вопросов по разным участкам, включая два участка в Приднестровском регионе. Непонятная ситуация сложилась по двум участкам в Кишиневе и по двум – по республике. Соответствующие обращения направлены в адрес окружкомов и в ЦИК", – сказала она.

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Политик добавила, что о легитимности выборов социалисты смогут говорить только после ответа на свой запрос.

В то же время, юрист ПСРМ и советник Додона Максим Лебединский добавил, что на шести одномандатных округах происходило "использование административного ресурса, подкупа или попыток подкупа избирателей, организованного их подвоза в этих округах", поэтому на них должны пройти перевыборы.

На данный момент местный Центризбирком подсчитал 99% голосов. Как сообщают в ведомстве, социалистам достанется 34 мандата, тогда как проевропейским Демократической партии и блоку ACUM – 31 и 26 соответственно. Также в парламент проходят семь представителей Партии Шора и три независимых депутата.

Напомним, что в этом году избирательный процесс в Молдове отличался от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Также, как мы уже писали, президент Украины Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы.

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Тег выборы, парламент, Молдова, голосование

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Источник:

Интерфакс

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