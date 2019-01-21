Прокуратура Турции подготовила обвинение в терроризме против сотрудника дипмиссии США

Метин Топуз находиться под стражей с октября 2017 года по подозрению в причастности к последователям Фетхюллаха Гюлена

Фото: AFP

Прокуратура Турции подготовила обвинение в терроризме против сотрудника дипмиссии США //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/45a/5b1/5c445a5b11eda.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/45a/5b1/5c445a5b11eda.jpg 2019-01-21T05:30:00+02:00 Другие страны Метин Топуз находиться под стражей с октября 2017 года по подозрению в причастности к последователям Фетхюллаха Гюлена

Метин Топуз был задержан по подозрению в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО), которое ранее обвинялось Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года, сообщает агенство Демирорен.

В обвинительно заключении отмечается, что Метин Топуз был в тесных связях с сотрудниками полиции, которые подозреваются в непосредственном участии в путче. В качестве истцов в документе указаны в том числе Президент Турции Тайип Эрдоган и экс-премьер Бинали Йылыдырым.

Метин Топуз находиться под стражей с октября 2017 года. Вашингтон требует отпустить не только его, но и еще двух других задержанных сотрудников генконсульства США в Стамбуле.

Ранее, 15 июля 2016 года, группой солдат и офицеров ВС Турции была предпринята попытка государственного переворотаи захвата президента Тайипа Эрдогана. Тогда основное противостоянии развернулось в Стамбуле и Анкаре, не считая путчистов погибли 250 человек и более 2 тысяч получили ранение. Главным обвиняемым в уголовном процессе по делу обвинения ФЕТО в подготовке путча фигурирует Фетхуллах Гюлен — глава этой организации, проживающий в США.

Напомним, в марте 2018 года Турция приговорила 25 журналистов к тюрьме по делу о попытке госпереворота, почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

А в апреле 2018 года власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая его лидера, оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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