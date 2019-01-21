Прокуратура Турции подготовила обвинение в терроризме против сотрудника дипмиссии США
Метин Топуз находиться под стражей с октября 2017 года по подозрению в причастности к последователям Фетхюллаха Гюлена
Метин Топуз был задержан по подозрению в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО), которое ранее обвинялось Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года, сообщает агенство Демирорен.
В обвинительно заключении отмечается, что Метин Топуз был в тесных связях с сотрудниками полиции, которые подозреваются в непосредственном участии в путче. В качестве истцов в документе указаны в том числе Президент Турции Тайип Эрдоган и экс-премьер Бинали Йылыдырым.
Метин Топуз находиться под стражей с октября 2017 года. Вашингтон требует отпустить не только его, но и еще двух других задержанных сотрудников генконсульства США в Стамбуле.
Ранее, 15 июля 2016 года, группой солдат и офицеров ВС Турции была предпринята попытка государственного переворотаи захвата президента Тайипа Эрдогана. Тогда основное противостоянии развернулось в Стамбуле и Анкаре, не считая путчистов погибли 250 человек и более 2 тысяч получили ранение. Главным обвиняемым в уголовном процессе по делу обвинения ФЕТО в подготовке путча фигурирует Фетхуллах Гюлен — глава этой организации, проживающий в США.
Напомним, в марте 2018 года Турция приговорила 25 журналистов к тюрьме по делу о попытке госпереворота, почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
А в апреле 2018 года власти Турции выдали ордеры на арест восьми членов движения FETO, включая его лидера, оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
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