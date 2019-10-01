Пропагандист Киселев случайно сдал российских "ихтамнетов" в Африке

На российском телевидении косвенно подтвердили присутствие наемников ЧВК "Вагнер" в ЦАР

Фото: скриншот

Реклама

В эфире телепередачи "Вести недели", которую ведет российский пропагандист Дмитрий Киселев, случайно подтвердили присутствие в Центральноафриканской республике наемников ЧВК "Вагнер".

На это обратили внимание в исследовательской группе Conflict Intelligence Team.

Во время сюжета об отсутствии российских наемников в ЦАР советник по национальной безопасности президента страны Валерий Захаров назвал миссией России в ЦАР установление мира.

На видео показали тренировку местных бойцов под руководством российских инструкторов, которые, по словам Захарова, прибыли в ЦАР "согласно постановлению Совбеза ООН" и по официальному контракту Министерств обороны ЦАР и РФ.

"Я не знаю, почему вы считаете, что это ЧВК „Вагнер"", — сказал Захаров.

При этом в кадре показали листок "10 заповедей бойца", напечатанных на фоне изображения такой же медали, которую получила мать российского наемника ЧВК "Вагнер" Евгения Аликова после его гибели в Сирии. Награду женщина показала BBC.

Напомним, что по данным французской прессы подразделения российских военных, большая часть из которых принадлежат ЧВК "Вагнер", с 2017 года базируются в ЦАР под видом военных консультантов якобы для обучения местной армии.

Именно расследуя деятельность ЧВК "Вагнер" в этой африканской стране в июле 2018 года были убиты три российских журналиста Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Кремль всячески отрицает присутствие российских наемников в Центральноафриканской республике и какую-либо причастность военнослужащих РФ к гибели журналистов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама