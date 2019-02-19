Пропагандистов Кремля "развернули" на границе Молдовы
Две съемочные группы из России не смогли попасть в Молдову, чтобы взять интервью у президента Игоря Додона
Молдавские пограничники отказали в праве въехать в страну съемочным группам двух российских пропагандистских телеканалов – НТВ и "Россия1".
Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба администрации президента Игоря Додона, отметив, что пропагандисты Кремля ехали в Молдову, чтобы взять интервью у главы республики.
"Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и „Россия1", которые намеревались взять интервью у президента РМ Игоря Додона", – говорится в заявлении.
В администрации осудили действия пограничной службы Молдовы, назвав их "новым вызовом со стороны власти по отношению к нашему партнеру — Российской Федерации" и явным ограничением доступа журналистов к информации.
Эту информацию подтвердили в медиахолдинге ВГТРК, в который входит "Россия1", добавив, что репортеры уже вернулись в Москву.
Напомним, что на прошлой неделе правительство Молдовы отозвало посла в РФ Андрея Негуцэ, который недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в вопросе открытия "посольства" Приднестровья в Москве.
Мы также писали, что в прошлом году парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по ее внедрению, согласно которым одной из угроз безопасности республики является Россия.
Кроме того. сообщалось о том, как российские санкции против Украины ударили по Молдове – Додон сообщил, что из-за запрета на транзит в РФ молдавских товаров страдают производители в его стране.
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