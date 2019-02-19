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Пропагандистов Кремля "развернули" на границе Молдовы

Сегодня, 16:52

Две съемочные группы из России не смогли попасть в Молдову, чтобы взять интервью у президента Игоря Додона

Фото: Pixabay
Пропагандистов Кремля "развернули" на границе Молдовы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/f0c/5c6c17f0c3cef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/f0c/5c6c17f0c3cef.jpg Другие страны Две съемочные группы из России не смогли попасть в Молдову, чтобы взять интервью у президента Игоря Додона

Молдавские пограничники отказали в праве въехать в страну съемочным группам двух российских пропагандистских телеканалов – НТВ и "Россия1".

Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба администрации президента Игоря Додона, отметив, что пропагандисты Кремля ехали в Молдову, чтобы взять интервью у главы республики.

"Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и „Россия1", которые намеревались взять интервью у президента РМ Игоря Додона", – говорится в заявлении.

В администрации осудили действия пограничной службы Молдовы, назвав их "новым вызовом со стороны власти по отношению к нашему партнеру — Российской Федерации" и явным ограничением доступа журналистов к информации.

Эту информацию подтвердили в медиахолдинге ВГТРК, в который входит "Россия1", добавив, что репортеры уже вернулись в Москву.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Молдовы отозвало посла в РФ Андрея Негуцэ, который недостаточно твердо настоял на позиции Республики Молдова в вопросе открытия "посольства" Приднестровья в Москве.

Мы также писали, что в прошлом году парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по ее внедрению, согласно которым одной из угроз безопасности республики является Россия.

Кроме того. сообщалось о том, как российские санкции против Украины ударили по Молдове – Додон сообщил, что из-за запрета на транзит в РФ молдавских товаров страдают производители в его стране.

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Тег Россия, интервью, телеканал, Молдова, нтв, Додон

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