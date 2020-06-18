Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена

Борисенко мог попытаться в одиночку совершить восхождение на Фудзи - высочайшую вершину Японии

Японская полиция обнаружила на горе Фудзи тело погибшего там известного украинского спортсмена Алексея Борисенко, который пропал еще в феврале нынешнего года. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на полицейское управление города Фудзиёсида в префектуре Яманаси.

Как отмечается, посольство Украины в Токио 7 марта обратилось с просьбой о поиске 37-летнего Борисенко, который, по данным дипломатического представительства, мог попытаться в одиночку совершить восхождение на Фудзи – высочайшую вершину Японии. 12 мая полиция обнаружила у вершины горы тело неизвестного мужчины. Сейчас он опознан как Борисенко.

По данным СМИ, украинский бегун и тренер по лыжному спорту прибыл в Токио для участия в международном марафоне, однако забег был отменен из-за вспышки нового коронавируса.

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Друзья спортсмена в соцсетях сообщали, что в последний раз украинца видели 28 февраля. Он не забрал вещи из отеля и пропустил обратный рейс на родину.

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До июля восхождения на Фудзи высотой 3776 метров официально не разрешены из-за неустойчивой погоды.

В прошлом году Алексей Борисенко представлял Украину на чемпионате мира по триалу в Португалии и мировом первенстве по горному бегу в Аргентине.

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Напомним, власти Японии решили компенсировать иностранцам до 185 долларов за каждый день пребывания в стране. Так правительство Страны восходящего солнца надеется реанимировать пострадавшую во время пандемии туристическую отрасль.

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