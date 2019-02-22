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Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 176 человек

Сегодня, 07:42

Еще 176 человек считаются пропавшими без вести

Фото: AFP
Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 176 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg Другие страны Еще 176 человек считаются пропавшими без вести

На юго-востоке Бразилии в результате прорыва дамбы погибли 176 человек. Об этом сообщили в гражданской обороне штата Минас-Жерайс.

На данный момент личности всех жертв установили. Кроме того, 134 человека считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, большое число погибших объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги и потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя. Сейчас восемь сотрудников компании арестованы в связи с подозрением в недобросовестном соблюдении техники безопасности.

Ранее мы сообщали о 165 жертвах аварии. Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

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Тег авария, Бразилия, жертвы, дамба, погибшие, прорыв

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Источник:

ТАСС

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