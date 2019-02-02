Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Прорыв дамбы в Бразилии: опубликовано шокирующее видео

Сегодня, 04:22

На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия

Фото: AFP
Прорыв дамбы в Бразилии: опубликовано шокирующее видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4fe/163/5c54fe1637960.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4fe/163/5c54fe1637960.jpg Другие страны На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия

Жертвами прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale на юго-востоке Бразилии стали уже 115 человек, еще 248 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 1 февраля сообщил телеканал Globo.

Отмечается, что на данный момент установлены личности 71 погибшего.

Также появилось видео инцидента с камеры наблюдения на кране, который находился на руднике. На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 110 человек

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Бразилия, плотина, дамба, прорыв

Вы сейчас просматриваете новость " Прорыв дамбы в Бразилии: опубликовано шокирующее видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертв прорыва дамбы в Бразилии становится все больше

Вчера, 23:33

Число погибших на данный момент составляет 115 человек, личности 71 из них установлены

Трагедия в Бразилии: число жертв продолжает расти

31 января, 23:17

Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии приблизилось к сотне

31 января, 01:39

Личности 57 из них установлены

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии превысило 80

30 января, 01:24

Личности 46 жертв уже установлены

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов