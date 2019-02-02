Прорыв дамбы в Бразилии: опубликовано шокирующее видео
На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия
Жертвами прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale на юго-востоке Бразилии стали уже 115 человек, еще 248 числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 1 февраля сообщил телеканал Globo.
Отмечается, что на данный момент установлены личности 71 погибшего.
Также появилось видео инцидента с камеры наблюдения на кране, который находился на руднике. На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 110 человек.
Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.
Позже бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.
По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.
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