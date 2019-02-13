Прорыв дамбы в Бразилии: руководство горнодобывающей компании не знало о риске аварии
Трагедия унесла жизни 165 человек, еще 160 считаются пропавшими без вести
Руководство бразильской горнодобывающей компании не знало о повышенной угрозе прорыва дамбы на юго-востоке страны. Об этом во вторник заявил финансовый директор компании Лусиано Сиани.
"Нет. Было много разногласий по поводу рекомендации о передаче технических деталей старшим руководителям", - ответил он на вопрос журналиста о том, видели ли топ-менеджеры Vale документ, который сообщает о риске.
"Если механик и оператор обнаруживают проблему, они должны иметь возможность принимать незамедлительные решения на месте", – отметил он.
Ранее мы писали о том, что компания Vale знала о повышенной угрозе прорыва дамбы на юго-востоке страны еще в октябре прошлого года. Согласно отчету от 3 октября, риск обрушения дамбы в два раза превышал максимально допустимый уровень в соответствии с политикой безопасности Vale. Дамбу поместили в категорию "особого внимания" и планировали вывести из эксплуатации.
Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.
Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.
Трагедия унесла жизни 165 человек, еще 160 считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.
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