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Прорыв дамбы в Бразилии: руководство горнодобывающей компании не знало о риске аварии

Сегодня, 07:41

Трагедия унесла жизни 165 человек, еще 160 считаются пропавшими без вести

Фото: AFP
Прорыв дамбы в Бразилии: руководство горнодобывающей компании не знало о риске аварии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0db/51e/5c50db51e5db2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0db/51e/5c50db51e5db2.jpg Другие страны Трагедия унесла жизни 165 человек, еще 160 считаются пропавшими без вести

Руководство бразильской горнодобывающей компании не знало о повышенной угрозе прорыва дамбы на юго-востоке страны. Об этом во вторник заявил финансовый директор компании Лусиано Сиани.

"Нет. Было много разногласий по поводу рекомендации о передаче технических деталей старшим руководителям", - ответил он на вопрос журналиста о том, видели ли топ-менеджеры Vale документ, который сообщает о риске.

"Если механик и оператор обнаруживают проблему, они должны иметь возможность принимать незамедлительные решения на месте", – отметил он.

Ранее мы писали о том, что компания Vale знала о повышенной угрозе прорыва дамбы на юго-востоке страны еще в октябре прошлого года. Согласно отчету от 3 октября, риск обрушения дамбы в два раза превышал максимально допустимый уровень в соответствии с политикой безопасности Vale. Дамбу поместили в категорию "особого внимания" и планировали вывести из эксплуатации.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

Трагедия унесла жизни 165 человек, еще 160 считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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Тег Бразилия, дамба, компания, прорыв

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ТАСС

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