Прорыв на Запад: Лукашенко впервые за долгие годы едет в Евросоюз

Два предыдущих приглашения в ЕС в этом году президент Беларуси отклонил

/ Фото: president.gov.by

Несмотря на то, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, он все же посетит Евросоюз с официальным визитом.

Об этом сообщили в канцелярии президента Австрии Александера Ван дер Беллена – 12 ноября он устроит своему белорусскому коллеге прием в Вене.

У президентов Беларуси и Австрии запланированы переговоры в узком и расширенном составе (при участии представителей правительства). Они обсудят вопросы двусторонних отношений, проблемы прав человека и сохранения памяти о жертвах нацизма.

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Кроме того, в Палате экономики Австрии пройдет двусторонний экономический форум.

В канцелярии президента Австрии отметили, что визит Лукашенко был организован по согласованию с ЕС.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее заявлял, что 12 ноября Лукашенко посетит Австрию – это станет его первым визитом в ЕС за долгое время.

Стоит отметить, что в этом году Лукашенко приглашали не только в Мюнхен, но и в Брюссель, где в мае прошел двухдневный юбилейный саммит Восточного партнерства – программе в этом году исполнилось 10 лет. Но он также отказался ехать – Беларусь представлял Макей.

Напомним, что, несмотря на отказ посещать ЕС, белорусский президент все же совершает иностранные визиты. Кроме России, где он является довольно частым гостем, Лукашенко в прошлом месяце посетил Форум регионов в Житомире, где выступил вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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