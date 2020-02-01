Прощание по-европейски: как рынки отреагировали на Brexit и что ждет Украину

/ Фото: Pixabay

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Какими будут экономические последствия выхода Великобритании из Евросоюза? Этот вопрос был одним из основных на протяжении всего периода подготовки к Брекзиту. Таким он остается и по сегодняшний день.

Несмотря на то что идея Брекзита заключалась в том, чтобы улучшить экономику Соединенного королевства (в частности, за счет того, что сэкономятся деньги, которые до сих пор платились в качестве взносов в ЕС), британские экономисты сходятся во мнении, что в ближней перспективе Брекзит приведет к некоторому снижении реального дохода на душу населения страны. Также Брекзит однозначно изменит архитектуру экономических взаимоотношений между многими странами.

Рынки "переволновались" раньше

Между тем сам выход Великобритании из Евросоюза, по мнению экономистов, практически никак не отразился ни на состоянии рынков, ни на курсах валют. То есть в день выхода первого государства из ЕС мировая экономика никак не отреагировала на это событие.

"Реакция на Брекзит была в 2016 году, когда референдум показал, что Брекзиту быть. Тогда это вызвало огромную турбулентность на рынках. Никто не мог понять, на что это будет влиять. Но с того времени прошло столько лет, и за это время так часто кричали "Волки! Волки!", что сейчас, когда "волки", наконец, пришли, то есть Брекзит состоялся, все с этим успели смириться. И поняли, что никаких будущих серьезных сдвигов прогнозировать невозможно. Не то что их не будет. Просто мы сегодня не можем понять, как это отразится на реальности. Например, считалось, что Лондон утратит свою роль финансового центра мира, что центр торговли финансовыми инструментами переместится во Франкфурт, Париж или еще куда-то. Но этого не произошло. Кроме того, считалось, что вследствие Брекзита существенно уменьшится количество рабочих мест в финансовом секторе Британии. Нет, не уменьшилось. Как будет дальше – прогнозировать сложно. Но в краткосрочной перспективе я не ожидаю каких-то серьезных движений. Потому что уже сегодня в цене на активы – валюту, недвижимость, финансовые инструменты – "зашит" Брекзит", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Валюты также пока никак не отреагировали на выход Великобритании из Евросоюза.

"Еще раньше фунт существенно упал по отношению к иностранным валютам, но, опять же, сейчас он держится достаточно крепко. Курс евро к доллару колеблется в достаточно больших диапазонах. От 1 евро за доллар до 1,25 евро за доллар. Сегодня евро находится посредине этого диапазона", – констатирует Тарас Козак.

Это подтверждает и руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний:

"Что касается британского фунта, то он достигал 34-летних минимумов к доллару в августе, в какой-то момент падая ниже 1.2000 на страхах перед беспорядочным Brexit с приходом Джонсона. С тех пор он поднялся до 1.3100. К текущему моменту пара GBP/USD растет второй день подряд в надежде, что наибольшая неопределенность позади", – говорит эксперт.

Новые торговые войны или новые возможности

Аналитики считают, что экономические последствия выхода Британии из Евросоюза могут проявиться только после окончания переходного периода, а то и позже.

"Транзитный период продлится как минимум 11 месяцев и может растянуться и до конца 2022 года. В это время страна фактически останется членом ЕС, продолжая вести сложные переговоры о новых формах сотрудничества с Евросоюзом", – напоминает Владимир Позний.

При этом Тарас Козак считает, что правильно оценить те изменения в экономике, которые произошли или произойдут именно из-за Брекзита, можно будет только спустя некоторое время.

"Пока прогнозы о том, что в результате Брекзита в первую очередь пострадает экономика Британии, не подтвердились. Британская экономика находится в более-менее нормальном состоянии и продолжает чувствовать себя неплохо. А вот европейская экономика – наоборот. В той же Германии, лидере Европы, экономика находится в "нулевом" состоянии. Формально рецессии нет, но она находится на грани. То есть европейская экономика чувствует себя немножко хуже, чем британская. И, возможно, это является следствием выхода Британии из ЕС. Хотя не исключено, что это является следствием торговых войн между Европой и США или каких-то других причин. Сейчас наверняка об этом говорить сложно. Потому что нынешняя экономика настолько сложна, что события, которые происходят сегодня, мы часто не можем правильно и однозначно оценить и связать. Выводы можно будет делать только по прошествии какого-то времени", – говорит Тарас Козак.

Между тем эксперты не исключают, что в результате выхода Британии из ЕС между сторонами могут начаться торговые войны.

"Многие мировые рынки будут оставаться под влиянием споров и рисков беспорядочного выхода. В ситуации неопределенности нет ничего нового для британского бизнеса, однако нестабильность приводит к тому, что экономика чувствует себя хуже, чем могла бы. Хотя градус накала заметно снизился после принятия закона о Брекзите, создав импульс для строительной отрасли Великобритании и улучшения рынка труда по сравнению с прошлыми месяцами. Теперь для инвесторов главными факторами риска станет вероятность возникновения торговых споров между Великобританией и ЕС в стиле США-Китай. А также угроза появления новых желающих выйти из ЕС, хотя риски этого фактора заметно ниже, чем угрозы беспорядочного Brexit в прошлом году. В дальнейшем деловая активность, а вместе с ней и спрос на сырье и рисковые активы может усиливаться. Это позитивно отразится на экономике стран ЕС, а также поддержит рост экономики Украины и курс гривни через приток инвестиций", – прогнозирует Владимир Позний.

Украина готовит новое соглашение с Великобританией

Что касается Украины, то после выхода Великобритании из ЕС перед нашей страной открываются новые возможности, считают эксперты. До конца переходного периода будут действовать существующие договоренности, а вот как будут строиться торговые отношения Украины и Великобритании с 2021 года, будет зависеть от результатов переговоров на эту тему.

"Экономически "час икс" во взаимоотношениях Украины с Великобританией наступит 31 декабря 2020 года. Потому что именно тогда будет видно, о чем стороны договорились на протяжении этого года. Сейчас Украина ведет с Великобританией переговоры о зоне свободной торговли, чтобы успеть подписать соглашение до истечения переходного периода. Если будет все нормально, соглашение удастся подписать и ратифицировать, тогда мы просто плавно перейдем из одних договоренностей в следующие. Если же не договоримся – тогда это будет проблема", – говорит Вероника Мовчан, научный директор Института экономических исследований и политических консультаций.

По ее словам, при подготовке нового соглашения Украина может получить лучшие условия доступа на рынки Великобритании. Но многое будет зависеть от того, как среагирует экономика самой Британии на Брекзит.

"Конечно, Украина хочет улучшить условия доступа. Украина просила улучшенных условий, но пока рано говорить о том, какой точно будет договоренность, насколько условия улучшатся. План-минимум для обеих сторон – не ухудшить ситуацию, а по возможности – улучшить ее. В любом случае Брекзит означает некоторое изменение архитектуры ЕС. Рынок будет меняться, и это открывает для нас новые перспективы как во взаимоотношениях с Британией, так и во взаимоотношениях с ЕС. Сейчас Британия не входит в число крупнейших партнеров Украины, но теперь ее рынок будет меняться, и это новые возможности для Украины. Хотя насколько легко нам будет в дальнейшем торговать с Британией, зависит еще и от того, насколько легко ее экономика переживет Брекзит", – говорит Вероника Мовчан.

Что касается взаимоотношений Украины с Евросоюзом, то, по мнению экспертов, Брекзит может дать толчок для изменения политики ЕС по отношению к странам-соседям.

"ЕС может пересмотреть свою политику по отношению к третьим странам. Сейчас вокруг ЕС образуются большие соседи: Великобритания, Турция (которая ведет переговоры о вступлении в ЕС, но они зашли в глухой угол), Украина (которая тоже является большой, по крайней мере с точки зрения территории и потенциала). Возможно, Евросоюз задумается вообще о новой политике соседства или о концепции более широкой Европы", – считает Вероника Мовчан.

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