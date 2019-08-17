Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели

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Пластиковый мусор добрался до ледников Арктики, а в РФ продолжают страдать от последствий катастрофы на ядерном полигоне. Читайте главные события уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Ядерный мини-взрыв в России: радиационный фон подскочил в 16 раз

Несмотря на гибель пяти российских ученых во время испытаний двигателя объекта военного назначения 8 августа на полигоне вблизи города Ненокска в Архангельской области РФ на прошлой неделе, Россия не собирается останавливать разработку новых вооружений. Об этом после похорон сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших при не до конца выясненных обстоятельствах, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", – цитирует Лихачева пресс-служба российской госкорпорации.

Между тем, в день взрыва во время военных испытаний в Архангельской области России в одном из крупнейших городов региона произошел скачок радиационного фона. Как сообщили в Росгидромете, 8 августа в различных локациях Северодвинска системы автоматизированного контроля радиационной обстановки зафиксировали излучение в 4-16 раз выше фонового значения (0,11 мкЗв/ч) – до 1,78 мкЗв/ч.

При этом к максимальному показателю радиационный фон поднялся на месте детского сада.

В течение двух с половиной часов излучение вернулось к нормальному показателю. В то же время в главном городе региона, Архангельске, радиационный фон оставался в норме.

Арест экс-президента Кыргызстана: Атамбаеву выдвинули новые обвинения

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву инкриминируют еще два эпизода нарушения законодательства страны. Об этом сообщил 14 августа адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы "Форум", – сказал адвокат.

Алмазбек Атамбаев. Фото: AFP

Модернизация объекта была проведена несколько лет назад китайской компанией TBEA на выделенные китайской стороной средства. Фигурантом дела о коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ является также бывший премьер республики Сапар Исаков.

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О махинациях, связанных с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы "Форум", ранее ничего известно не было. Фактическим владельцем расположенного почти в центре киргизской столицы здания до сих пор считался Атамбаев. После задержания бывшего президента по решению суда оно было опечатано.

Ранее экс-президенту Кыргызстана уже было вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство и организации захвата заложников.

А вот к убийству сотрудника спецназа при штурме дома Атамбаева, по которому сам Атамбаев и его телохранители проходили подозреваемыми, экс-глава государства, как оказалось, отношения не имеет.

"Следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа „Альфа" ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Известно, что подозреваемыми не являются ни бывший президент Алмазбек Атамбаев, ни его телохранители. По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно также, что подозреваемого задержали", – говорится в сообщении агентства 24.kg со.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводил операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу девять человек.

Российский самолет-разведчик пролетел над Чикаго

Российский самолет военно-воздушных сил отклонился от согласованного курса. Самолет должен был лететь из города Дейтон в штате Огайо до Великих водопадов на севере США. Радары зафиксировали, что российский самолет совершил резкий поворот и перелетел над Чикаго, сообщает WGN Channel 9 TV.

Полет осуществлялся в рамках Соглашения об открытом небе. Это соглашение позволяет 34 странам-подписантам проводить полеты над территорией друг друга, чтобы следить за передвижением военных сил и выполнением обязательств по контролю над вооружениями. Самолеты, которые проводят эти полеты, имеют оборудование для наблюдения.

Представитель российских военных заявил изданию: "Специалисты США на борту будут следить за использованием оборудования для наблюдений и соблюдением положений соглашения".

По мнению экспертов, российский самолет мог отклониться от курса из-за погодных условий.

Американский аналитик и бывший чиновник Пентагона Майк Карпентер увидел в этих маневрах российского самолета намерение собрать разведывательную информацию о критически важной инфраструктуре.

Ученые: пластик добрался до Арктики

Пластик добрался до Арктики.Его обнаружили в образцах ледников представители международной экспедиции. Ученые взяли несколько проб льда из пролива Ланкастер. Везде нашли частицы микропластика. Опасный материал попадает сюда из Центральной Арктики через Гренландию. Похожую находку увидели и в самом глубоком месте на земле – Марианской впадине. Ученых озадачило и наличие остатков лаков и красок в снегу. Они могли попасть сюда с кораблей, которые проходили мимо ледников. По информации экологов ООН, ежегодно в океан попадает более 13 млн тонн пластиковых отходов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал положения директивы, которая запрещает использование бытовой продукции из пластика, в том числе соломинок, тарелок и стаканов.

Инициатива о прекращении использования продукции из полимеров будет реализована в течение двух лет, а запрет будет распространяться на те товары, у которых есть более безопасная для экологии альтернатива. Согласно расчетам, принятые меры помогут к 2030 году избежать ущерба окружающей среде на сумму около 22 млрд евро.

Отметим, "пластиковой директивой" был определен черный список из десяти наименований, на которые приходятся 70% всего пластикового мусора в европейских морях. В него вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.

Конец эпохи: Турция отказывается от системы "все включено"

В Турции взялись за ограничение системы "все включено ". Так, Министерство туризма и культуры Турции получило письмо от Торгово-промышленной палаты города Манавгат с просьбой изменить стандарты all inclusive и определить районы, в которых работа отелей в этом формате не будет наносить ущерб другому бизнесу. В письме напомнили о том, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить не менее одной тысячи долларов за визит. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Члены палаты заявили, что система "все включено" отрицательно влияет на их бизнес, так как туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах, магазинах, а также не путешествуют по стране. Кроме того, они считают, что пересмотр стандартов "все включено" позволит честно конкурировать продавцам и отелям за деньги клиентов.

Ремесленники курорта Алания придерживаются аналогичного мнения: президент местной палаты торговцев и ремесленников Нури Демир констатировал, что "отели пусты, магазины стоят пустыми". Многие продавцы брали кредиты для того, чтобы открыть магазины к сезону, но заемные деньги из-за отсутствия доходов им отдавать было не с чего. Торговцы выступают за более кардинальные изменения и требуют полного запрета системы all inclusive в центре города. По словам эксперта, расходы сектора торговли выросли на 20% по сравнению с 2018 годом.

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