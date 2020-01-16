Прошлый год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений

Прошедший год стал почти самым теплым за 140-летнюю историю метеорологических наблюдений, уступив первую строчку лишь 2016 году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные пяти исследовательских институтов (NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирная метеорологическая организация, НКО Berkeley Earth, Метеорологическая служба Великобритании).
Агентство также отмечает, что минувшее десятилетие стало самым жарким за всю историю, причем рекорды в данном временном промежутке регистрируются уже четвертое десятилетие подряд. Кроме того, все пять последних лет оказались самыми теплыми в истории наблюдений.
По данным Berkeley Earth, на 10% Земли были зарегистрированы локальные среднегодовые рекорды жары, в то время как рекордно низких среднегодовых температур зафиксировано не было.
Среднегодовая температура на Земле в 2019 году оказалась на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя прошлого века и всего на 0,04 градуса Цельсия ниже, чем абсолютный рекорд 2016 года, говорится на сайте NOAA.
Bloomberg также приводит прогноз, согласно которому этот год будет похож по температуре на прошлый.
Напомним, что ранее в Киеве за неделю погода побила семь температурных рекордов.
Также температура в Австралии установила немыслимый рекорд, а вместе с жарой в Австралии в 2019 году начались пожары.
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