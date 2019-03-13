Просишь Господа и электричество возвращается: Мадуро призвал венесуэльцев молиться за свет
Венесуэльский лидер попросил граждан экономить свет после блэкаута
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны, исповедующих самые различные религии, молится, чтобы восстановить электроснабжение в стране.
"Прошу молиться за Венесуэлу. Просишь Господа и электричество возвращается", – ради этой речи он даже обратился к нации.
Мадуро также попросил венесуэльцев экономить электроэнергию, пока в стране продолжаются восстановительные работы после крупной аварии.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.
Напомним, что по информации электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Но госдепартамент США отверг эти обвинения.
Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
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