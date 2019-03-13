Просишь Господа и электричество возвращается: Мадуро призвал венесуэльцев молиться за свет

Венесуэльский лидер попросил граждан экономить свет после блэкаута

Николас Мадуро. Фото: AFP

Просишь Господа и электричество возвращается: Мадуро призвал венесуэльцев молиться за свет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg 2019-03-13T02:43:46+02:00 Другие страны Венесуэльский лидер попросил граждан экономить свет после блэкаута

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны, исповедующих самые различные религии, молится, чтобы восстановить электроснабжение в стране.

"Прошу молиться за Венесуэлу. Просишь Господа и электричество возвращается", – ради этой речи он даже обратился к нации.

Мадуро также попросил венесуэльцев экономить электроэнергию, пока в стране продолжаются восстановительные работы после крупной аварии.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

Напомним, что по информации электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Но госдепартамент США отверг эти обвинения.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.