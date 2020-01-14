Просто меняются исполнители: эксперт о планах Кремля в Абхазии

Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil.

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Главной причиной очередного переворота и смены власти в Абхазии стала попытка России, в частности помощника президента РФ – Владислава Суркова усилить свое влияние и контроль в регионе.

Об этом эксперт по международным вопросам Наталья Ищенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"В 2014-м в Абхазии была приблизительно такая же ситуация. Были протесты, "президента" заставили уйти в отставку и объявили новые выборы. Тогда это разруливал лично Сурков. Пять лет назад он поддерживал Рауля Хаджимбу, тогдашнего лидера оппозиции, которого сегодня отправил в отставку. Предыдущего "президента" в 2014-м убрали, когда он начал раздавать абхазские паспорта грузинским беженцам, которые пытались вернуться. Сейчас Рауля Хаджимбу убирают, когда его команда якобы начала войну с абхазскими криминальными авторитетами на стороне грузинских криминальных авторитетов. Магистральная линия Кремля – избавиться от любого грузинского влияния на абхазские территории. И речь не идет о том, что Москва кого-то поддерживает или не поддерживает. Просто меняются исполнители политической линии Кремля "на месте", а никакого другого реального влияния, кроме "сурковского", то есть, кремлевского, в Абхазии нет", – говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов, охвативших "столицу" непризнанной миром "республики Абхазия", город Сухум, "президент" подконтрольного России образования Рауль Хаджимба подал в отставку .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Переворот в Абхазии: может ли Россия потерять контроль над оккупированной территорией" .

Как протестующие захватили "администрацию президента" Абхазии, смотрите на видео:

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