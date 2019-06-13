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Протест под посольством РФ в Нидерландах: Родственники жертв катастрофы MH17 призвали Россию к ответственности

13 июня, 09:48

Перед зданием посольства РФ установили 298 белых стульев

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC
Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Родственники жертв катастрофы MH17, произошедшей на Донбассе в июле 2014 года, устроили акцию протеста под российским посольством в нидерландской Гааге, передает NOS.

Перед зданием посольства РФ установили 298 белых стульев, символизирующих 298 жертв сбитого MH17. Стулья установлены как в самолете, включая проходы. Некоторые родственники положили цветы на стулья.

Как отмечается, люди вышли на протест против позиции России, которая, по их словам, отказывается говорить относительно причастности к катастрофе самолета в 2014 году.

"Мы хотим призвать Россию к ответу. Вполне ясно, что они сыграли свою роль в катастрофе MH17", – сказал участник акции Сандер ван Луик, добавив, что "молчание политически мотивированное".

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.


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Тег Малайзия, Донбасс, катастрофа, протест, Боинг, посольство России, МН17, МН-17

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