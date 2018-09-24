Протест против диктатора в Никарагуа закончился смертью

Участники антиправительственного протеста требовали отставки президента Даниэля Ортеги и освобождения из-под стражи задержанных во время предыдущих акций

В результате беспорядков, продолжающихся в столице Никарагуа, как минимум один человек погиб и еще шестеро были ранены. Среди пострадавших – журналист Винстон Потосме, которого госпитализировали с огнестрельным ранением плеча.

Столкновения произошли в Манагуа во время организованного оппозицией антиправительственного протеста, участники которого требовали отставки президента Даниэля Ортеги и освобождения из-под стражи задержанных во время предыдущих акций.

В это же время проходил митинговали и сторонники главы государства, которые выражали протест против действий оппозиции.

Чтобы разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Свои действия сотрудники правопорядка объясняют агрессией митингующих против местных жителей.

Напомним, что в стране уже более полугода не утихают антиправительственные демонстрации. За это время в результате беспорядков погибли почти 500 человек. Еще более четырех тысяч ранены и порядка двух тысяч числятся пропавшими без вести или оказались в тюрьме.

Как уже сообщалось сам президент Ортега обвинил США в попытке государственного переворота.