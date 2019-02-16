Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании: появились фото

Манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями

Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании: появились фото 2019-02-16T14:39:00+02:00 Другие страны Манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями

















Сторонники албанской оппозиции пытаются прорваться в резиденцию премьер-министра республики Эди Рамы, требуя его отставки. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями.

Как отмечает агентство, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в столице страны Тиране несколько сотен человек пытались прорваться в здание парламента. Возмутили людей намерения правительства снести более трехсот частных домов из-за новой кольцевой дороги. Власти хотели купить участки – но местные жители выступили против. Несколько дней они блокировали дороги, а накануне даже прибегли к радикальным действиям. Впрочем, полиция протесты разогнала.

Также сообщалось, что бывший министр Албании подозревается в наркоторговле.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании: появились фото". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.