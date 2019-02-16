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Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании: появились фото

Сегодня, 14:39

Манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями

Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании: появились фото Другие страны Манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями

Сторонники албанской оппозиции пытаются прорваться в резиденцию премьер-министра республики Эди Рамы, требуя его отставки. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями.

Как отмечает агентство, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в столице страны Тиране несколько сотен человек пытались прорваться в здание парламента. Возмутили людей намерения правительства снести более трехсот частных домов из-за новой кольцевой дороги. Власти хотели купить участки – но местные жители выступили против. Несколько дней они блокировали дороги, а накануне даже прибегли к радикальным действиям. Впрочем, полиция протесты разогнала.

Также сообщалось, что бывший министр Албании подозревается в наркоторговле.

 

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Тег Албания, протесты, протестующие

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Источник:

ТАСС

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