Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании: появились фото
Манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями
Сторонники албанской оппозиции пытаются прорваться в резиденцию премьер-министра республики Эди Рамы, требуя его отставки. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.
По его данным, манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями.
Как отмечает агентство, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что в столице страны Тиране несколько сотен человек пытались прорваться в здание парламента. Возмутили людей намерения правительства снести более трехсот частных домов из-за новой кольцевой дороги. Власти хотели купить участки – но местные жители выступили против. Несколько дней они блокировали дороги, а накануне даже прибегли к радикальным действиям. Впрочем, полиция протесты разогнала.
Также сообщалось, что бывший министр Албании подозревается в наркоторговле.
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