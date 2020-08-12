Протестующие отбили задержанного милицией в Беларуси: видео

В Беларуси, жители которой уже третий день протестуют против жестокости в отношении участников антиправительственных демонстраций и требуют пересчитать результаты выборов президента, начались новые задержания.

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В городе Гродно участникам акции солидарности удалось отбить одного из демонстрантов, которого сотрудники милиции пытались задержать. Об этом сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

В белорусском Гродно протестующие отбили активиста у милиции

В Гродно протестующие отбили коллегу у милиции

Кроме того, Telegram-канал "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ" опубликовал видео задержаний в городе Борисов.

Тем временем в Минске водители начинают блокировать движение — образуют пробки, начиная медленно ехать, сообщает Telegram-канал "Кулуары KYKY".

Кроме того, к новому дню противостояний готовятся и власти – все станции метро в центре Минска не работают на вход и выход. Поезда проезжают станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Площадь победы" без остановки.

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Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления результатов выборов, которые оппозиция отказалась признавать. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Официально подтверждена гибель одного участника протестов.

Ранее жительница Минска рассказала новостям "Сегодня", какая атмосфера царит в белорусской столице в эти сложные для страны дни.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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