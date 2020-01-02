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Протестующие отошли от посольства США в Багдаде

2 января, 02:19

Иракские силы безопасности взяли под полный контроль периметр посольства

Фото: REUTERS/Khalid al-Mousily

Фото: REUTERS/Khalid al-Mousily

Все участники военизированных формирований и их сторонники, которые протестуют против авиаударов США в Ираке, покинули периметр американского посольства в Багдаде.

Об этом собщает Reuters, ссылаясь на вооруженные силы Ирака.

"Все протестующие отошли, палатки убраны, и другие формы протеста, сопровождавшие эти выступления, закончились. Иракские силы безопасности взяли под полный контроль периметр посольства", – сказано в заявлении ВС Ирака.

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Напомним, участники поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла" и их сторонники уже два дня подряд митингуют у посольства США в Багдаде.

31 декабря они атаковали посольство – прорвались на территорию, разрушив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.

1 января протестующие подожгли крышу пропускного пункта, расположенного на территории дипломатического представительства. Американским морским пехотинцам, которые охраняют посольство США, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы помешать дальнейшим действиям протестующих. Только после этого иракские силовики начали оттеснять толпу от ограды диппредставительства.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства Соединенных Штатов в Ираке. Глава американского государства на своей странице в Twitter пригрозил виновникам ответственностью.

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Ирак Иран США протесты посольство багдад

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