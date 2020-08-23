Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)

Протест в Минске, пройдя по центральным улицам столицы Беларуси, приблизился к официальной резиденции Александра Лукашенко. На пути у шествия стало заграждение силовиков.

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Несколько десятков тысяч протестующих приблизились к заграждению на 50 метров и скандируют "Трибунал", "Опусти щит, ты давал присягу". Однако близко не подходят.

Видео: t.me/nexta_live

Тем временем со стороны заграждения силовиков были замечены боевая машина и водомет. Также стянуты штурмовые комплексы "Рубеж", которые разгоняли протесты 9-10 августа, сообщает "Интерфакс".

Видео: t.me/nexta_live

По данным telegram-канала Nexta, Лукашенко в это время пребывает в резиденции, его эвакуируют. На видео зафиксировали прилет вертолета на территорию Дворца Независимости якобы за Лукашенко.

Видео: tut.by

Официально эта информация не подтверждалась.

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Ранее митингующие приближались к стеле "Минск-город-герой", которую также оцепили военные. Монумент даже окружили колючей проволокой. Однако, протестующие сохраняли дистанцию.

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Отметим, что 21 августа в Минске протестующие выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах. Длина этой цепи составила 13 километров.

Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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