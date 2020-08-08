Протестующие в Бейруте штурмуют правительственные здания, более 200 пострадавших

Участники антиправительственной демонстрации в Бейруте, вылившейся в субботу в массовые беспорядки, штурмуют правительственные здания, в том числе министерство окружающей среды.
Как сообщил ливанский телеканал "Ливан-24", в эти минуты протестующие пытаются прорваться в Ассоциацию ливанских банков и министерство энергетики, передает ТАСС.
Протестующие объявили о своих требованиях.
"Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба", — заявил один из представителей демонстрантов. По его словам, в Ливане "правит мафия и шиитская партия "Хезболлах".
"Ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами и теми, кто виновен в трагедии, вызванной взрывом 4 августа в морском порту Бейрута", — отметил активист.
На своей странице в "Твиттере" Ливанское общество Красного Креста сообщило, что в ходе протестов более 230 человек получили ранения.
"Ливанский Красный Крест доставил 63 человека в ближайшие больницы, 175 человек получили помощь на месте происходящего", — говорится в сообщении.
Ранее демонстранты заняли здание МИД и пытались прорваться в парламент. Демонстранты заняли здание дипломатического ведомства и объявили его своей штаб-квартирой. Сообщается также, что на уцелевших улицах города произошли столкновения между полицейскими спецподразделениями и участниками демонстраций.
Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.
Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте
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