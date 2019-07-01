Протестующие в Гонконге перекрыли автомагистрали

После обеда здесь пройдет многотысячный марш

В Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Утром митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.

На акции замечен британский флаг. Тогда как в небе летают вертолеты с флагами Китая, так власти празднуют годовщину передачи Гонконга Поднебесной.

Правоохранители оцепили улицы, ведущие к Гонконгскому выставочному центру – там сегодня проходят торжества с участием политической элиты. Оппозиция угрожает: утренние демонстрации – это лишь начало массовых протестов. Основные акции запланированы на вторую половину дня, когда состоится очередное многотысячный марш против притеснений демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай.

Напомним, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок, и стал не только одним из финансовых центров азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть – до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако, именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшими улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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