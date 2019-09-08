Протестующие в Гонконге призвали США освободить город от контроля Китая

Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием

Протесты в Гонконге / Фото: AFP

Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими США оказать помощь в освобождении города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.

Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием.

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В субботу в ходе массовых демонстраций протеста были отмечены столкновения протестующих с полицией, несколько человек получили ранения и госпитализированы.

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь из участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, формирования системы проведения прямых выборов руководства города.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых стали выдвигать до пяти требований.

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