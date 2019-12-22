Протестующие в Ираке перекрыли ключевые автодороги в Багдад и требуют отставки премьера

В частности протестующие в городах Эль-Дивания и Басра объявили всеобщую забастовку

Фото: REUTERS/Essam al-Sudani

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Протестующие в нескольких южных городах Ирака перекрыли ключевые автодороги, ведущие в Багдад, где ранее не менее 50 человек погибли в результате нападения вооруженных людей, призывая положить конец правлению действующей политической элиты в стране.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Тысячи протестующих заблокировали автодороги и общественные здания на юге Ирака, требуя назначения независимого премьер-министра на фоне истечения срока для его назначения", – говорится в сообщении.

В частности протестующие в городах Эль-Дивания и Басра объявили всеобщую забастовку. В Насирии они перекрыли мосты и несколько дорог, все общественные здания в городе закрыты.

В воскресенье завершается дважды перенесенный президентом Бархамом Салихом последний срок, который отведен для парламента, чтобы избрать нового премьер-министра на смену Адель Абдулу Махди, подавшего заявление об отставке в прошлом месяце. Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября . В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой. В результате столкновений с силовиками погибли более 400 демонстрантов.

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