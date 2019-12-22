Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

Протестующие в Ираке перекрыли ключевые автодороги в Багдад и требуют отставки премьера

22 декабря, 23:27

В частности протестующие в городах Эль-Дивания и Басра объявили всеобщую забастовку

Фото: REUTERS/Essam al-Sudani

Фото: REUTERS/Essam al-Sudani

Реклама

Протестующие в нескольких южных городах Ирака перекрыли ключевые автодороги, ведущие в Багдад, где ранее не менее 50 человек погибли в результате нападения вооруженных людей, призывая положить конец правлению действующей политической элиты в стране.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Тысячи протестующих заблокировали автодороги и общественные здания на юге Ирака, требуя назначения независимого премьер-министра на фоне истечения срока для его назначения", – говорится в сообщении.

В частности протестующие в городах Эль-Дивания и Басра объявили всеобщую забастовку. В Насирии они перекрыли мосты и несколько дорог, все общественные здания в городе закрыты.

В воскресенье завершается дважды перенесенный президентом Бархамом Салихом последний срок, который отведен для парламента, чтобы избрать нового премьер-министра на смену Адель Абдулу Махди, подавшего заявление об отставке в прошлом месяце.

Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября . В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

В результате столкновений с силовиками погибли более 400 демонстрантов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Ирак отставка протесты дороги премьер-министр

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео
Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видеоFun
Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото
Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фотоFun
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароход
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароходДругие страны
Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фото
Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фотоFun
Турция запросила у США покупку Patriot
Турция запросила у США покупку PatriotДругие страны
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...