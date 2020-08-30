Протестующие в Минске пришли к резиденции Лукашенко: в город стягивают бронетехнику (видео)

В Минске люди снова массово выходят на протест. По разным оценкам, на площади Независимости уже собрались около 100 тысяч людей.

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Как сообщает Nexta, протестующие пришли к резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Они вплотную приблизились к силовикам, которые выстроились в ряд и не пропускают дальше людей.

Милиционеры заняли боевые стойки и подняли щиты. Активисты призывают людей не приближаться к ним ближе, чем на 10 метров. На месте люди скандируют "Трибунал" и "Уходи".

Видео: t.me/nexta_tv

Тем временем в центр города продолжают стягивать бронетехнику. Очевидцы опубликовали видео движущейся колонны транспорта.

Также известно, что силовики уже задержали 125 участников протестных акций. В отношении них начат административный процесс.

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Возле Дворца Независимости люди начали поднимать вверх зажженные фонарики и петь песни.

Напомним, днем ранее, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.

Женщины в Минске разорвали цепь ОМОНа

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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