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Протестующие в Тбилиси строят баррикады

21 июня, 05:44

В центре грузинской столицы мобилизованы полицейские силы

Фото: twitter.com/OlegPanfilov7

Часть митингующих в центре Тбилиси начала сооружать баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Люди перегородили улицу автобусом и мусорными баками, сообщили грузинские СМИ.

К утру пятницы полиция освободила центральный проспект Руставели от митингующих. Их оттеснили к площади Республики, где начались задержания. Лидеров оппозиции на месте событий нет.

На данный момент в центре грузинской столицы мобилизованы полицейские силы, перед зданием парламента городские службы приступили к очистке территории.

В четверг вечером оппозиционные силы начали митинговать у здания парламента, делая попытки прорваться внутрь. Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. В ночь на пятницу полиция начала разгонять митинг, применяя специальные средства. В результате столкновений с гражданами пострадали десятки человек с обеих сторон, в том числе журналисты.

По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Напомним, что причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

Ранее премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент

Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.

Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.

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Тег Грузия, протест, Тбилиси, протестующие, баррикады

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Интерфакс

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