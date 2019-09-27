Протесты против ас-Сиси в Египте: тысячи человек задержаны

Протесты против президента ас-Сиси в Египте. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Правоохранительные органы Египта задержали около 2 тыс. участников массовых демонстраций, которые прошли в Каире и других городах.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, главным требованием протестующих была отставка президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, которому ранее открыли возможность править вплоть до 2030 года.

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Причинами акций стали коррупция и ухудшение экономической ситуации в стране. На время беспорядков египетские власти заблокировали многие новостные сайты и ограничили доступ к мессенджерам.

Сам ас-Сиси 27 сентября вернулся с сессии Генассамблеи ООН и заявил, что не видит причин для беспокойства.

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"Причин волноваться нет. Благодаря египтянам Египет – сильная страна", – цитируют его западные СМИ.

Напомним, в прошлом месяце в Каире прогремел взрыв. Инцидент произошел после ДТП возле Национального института рака в самом центре города. В результате случившегося два десятка человек погибли и еще полсотни были ранены.

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