В Гонконге жестко разогнали протест против Китая: фото и видео

Жители Гонконга снова вышли на митинг против политики Пекина

В Гонконге, где ранее в этом месяце уже прошли протесты, началась новая демонстрация против принятия Китаем закона, который позволит создать в городе государственные органы по обеспечению защиты нацбезопасности.

Об этом сообщает 24 мая South China Morning Post.

"Сянган (китайское название Гонконга – ред.) должен создать правовую систему и правоприменительный механизм по защите национальной безопасности. Соответствующие государственные ведомства согласно с требованиями учредят в Сянгане органы, которые по законодательству будут исполнять функцию обеспечения национальной безопасности", — гласит один из пунктов резолюции.

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Китайские власти планируют принять законопроект без согласования с законодателями Гонконга. При этом глава административного района Кэрри Лам уверяет, что это "не затронет законные права и свободы жителей Гонконга, а также независимость судебной власти".

Однако из-за того, что законопроект включили в повестку проходившей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей, в Гонконге начались протесты.

В то время, как в городе все еще действует "коронавирусный" запрет на собрание более восьми человек одновременно, в центре Гонконга собрались около ста человек.

Для разгона активистов полиция применила перцовый газ, а как минимум один человек был задержан.

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Ряд стран – США, Канада, Австралия и Великобритания – уже выразили обеспокоенность готовящимся законопроктом и призвали Китай пересмотреть его принятие.

В свою очередь, МИД КНР заявили, что Пекин не откажется от принятия закона, и призвали иностранные государства не вмешиваться во внутреннюю политику Китая.

Напомним, в июне Гонконг всколыхнули массовые протесты против законопроекта о механизме выдачи Китаю подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

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Однако в итоге глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули ряд требований.

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