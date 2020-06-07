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Протесты против расизма грозят новой вспышкой коронавируса в Лондоне

7 июня, 12:28

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Министр здравоохранения призвал жителей города не распространять вирус

Протесты против расизма, которые начались по всему миру после убийства Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе, могут привести большему распространению коронавируса в Лондоне и других британских городах. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

"Я очень поддерживаю аргумент, который выражают протестующие за большее равенство и против дискриминации. Но сам вирус не дискриминирует. А сбор большими группами временно противоречит правилам именно потому, что увеличивает риск распространения этого вируса", – рассказал он.

Хэнкок призвал протестующих не распространять вирус, который "уже привел к такому большому вреду".

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Ранее мы сообщали, что Евросоюз шокирован гибелью 46-летнего афроамериканца. В частности на Трафальгарской площади и у посольства США в Лондоне лозунги против расовой дискриминации и полицейского насилия в США скандировали тысячи человек. В Скотланд-Ярде отчитались в задержании в этот день 23 человек "за различные нарушения".

Напомним, протесты в США не утихают с 26 мая. За день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда после которого он и скончался.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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