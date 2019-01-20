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Протесты в Афинах: в стычках с демонстрантами ранены полицейские

Сегодня, 17:10

Протестующие бросают в полицию камни, фаеры, обливают краской

Протесты в Афинах: в стычках с демонстрантами ранены полицейские Другие страны Протестующие бросают в полицию камни, фаеры, обливают краской

В Афинах во время протестов против соглашения с Македонией произошли стычки между демонстрантами и полицейскими, в результате чего пострадали около десятка правоохранителей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Полицейские пострадали во время столкновений, которые произошли по периметру парламента. Сначала полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы заставить уйти группу демонстрантов с мраморной лестницы, которая ведет от памятника Неизвестному солдату ко входу в парламент. Анархисты стали бросать банки с краской, палки, камни и дымовые шашки в полицейских, прикрывавшихся пластиковыми щитами.

Затем очаг напряженности возник у въезда на территорию парламента с улицы Василисис Софии, где анархисты пытались сломать металлическую ограду учреждения, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и куски мрамора. В ответ полиция также применила слезоточивый газ, облака которого распространились над площадью и фактически заставили людей начать свертывать митинг. Несколько человек, включая ребенка, срочно доставили с дыхательными проблемами в больницу.

Напомним, что около 200 тысяч протестующих перекрыли улицы Афин. Демонстранты с греческими флагами в руках собрались в центре греческой столицы на массовый протест против смены названия бывшей югославской республики на Северную Македонию. На трех тысячах междугородных автобусах в Афины из северных и центральных районов Греции приехали не менее 150-200 тыс. демонстрантов. На площади собрались граждане разных возрастов. Они пели патриотические песни о греческой Македонии.

Также сообщалось, что министр обороны Греции ушел в отставку из-за споров о Македонии. Панос Камменос также заявил, что его партия выходит из состава коалиционного правительства.

Ранее в Афинах у здания парламента произошли столкновения между участниками акции протеста, которые выступают против введения мер жесткой экономии в стране по требованиям кредиторов, и полицией, которая применила против митингующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Греция, Македония, протесты, полиция, афины

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ТАСС

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