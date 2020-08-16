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Протесты в Беларуси: что творилось в крупных городах 16 августа

16 августа, 21:31

Игорь Рец Игорь Рец

В Гомеле попрощались с погибшим Александром Вихором, а в Бресте развернули огромный флаг

В Беларуси продолжаются протестные акции против Александра Лукашенко. Самые массовые акции прошли в Минске, но масштабные демонстрации прошли и в других городах страны.

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Гомель

Акции в Гомеле начались с прощания с Александром Вихором. Мать погибшего во время прощания сказала: "он не умер, он погиб". Александр Вихор был задержан в ходе протестов 9 августа. Как сообщали очевидцы, задержанному никто не оказывал помощи.

Также в Гомеле прошла акция-шествие. Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами прошлись по улицам города, выражая протест против режима Александра Лукашенко.

Митинг в Гомеле
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Гродно

Митинги прошли в "культурной столице Беларуси" – Гродно.

Митинг в Гродно

"Гродненцы говорят, что такого масштаба единства, мира и любви их город не видел никогда!", – цитирует очевидцев беларусский сайт TYT.BY. Митинг прошел у импровизированной сцены около памятника Ленина. Там для гродненцев был организован открытый микрофон.

Брест

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Многотысячное шествие в Бресте заняло всю проезжую часть. На снимках, сделанных с воздуха, виден огромный бело-красно-белый флаг, который развернули протестующие.

Могилев

В Могилеве люди стали вдоль дороги с белыми и красными шариками, и скандировали "уходи"

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Митинг в Могилеве

Кроме того. в столице Беларуси днем прошел митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенкои оппозиционная акция – "Марш свободы".

В Беларуси уже восьмой день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов – ЦИК после первого же раунда объявила победителем Лукашенко, заявив, что за него проголосовали больше 80% избирателей. Все остальные кандидаты оспорили эти результаты, а жители страны вышли на многочисленные митинги.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

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Беларусь могилев Брест Александр Лукашенко
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