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Протесты в Беларуси: как прошла девятая ночь

17 августа, 08:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сегодня белоруссы снова выйдут на улицы

В Беларуси продолжаются протестные акции против диктатуры президента Александра Лукашенко. Так, в Гомеле попрощались с погибшим Александром Вихорой, а в Бресте развернули огромный флаг.

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Напомним, что происходило в ночь с 16 на 17 августа:

Новые задержания. В Минске снова задерживали протестующих. Движение около 15 автозаков силовиков было замечено в центре столицы Беларуси.

Тем временем, в Министерстве внутренних дел Беларуси не подтверждают факты задержания граждан в воскресенье, 16 августа, на акциях против фальсификаций на президентских выборах, в результате которых ЦИК объявил президентом Александра Лукашенко.

Отпускали задержанных. Зато в Бресте из местного СИЗО начали отпускать ранее задержанных на акциях протеста. Под стенами изолятора людей встречали родственники и друзья под радостные возгласы и аплодисменты.

В Бресте 16 августа начали отпускать задержанных из СИЗО
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Поддержал демонстрантов. Кроме того, экс-премьер Беларуси Сергей Румас, занимавший пост до 3 июня 2020 года, поддержал протестующих. Позже пост поддержки был удален со страницы Сергея Румаса в соцсети.

Россия перебрасывает войска к границе. Колонна грузовых автомобилей, похожих на автозаки ОМОНа Росгвардии была замечена на автотрассе Москва – Минск в России по направлению к границе с Беларусью. Об этом в разное время сообщали читатели нескольких российских изданий, а соответствующие видео были опубликованы в Telegram-канале Paris Burn.

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Новые забастовки. Коллективы одного из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений "Беларуськалия" и нефтехимического комплекса "Нафтан" присоединятся 17 августа к забастовке, в которой уже участвуют несколько крупных предприятий Беларуси.

В течение недели работники этих предприятий выражали свое несогласие с происходящим в стране и требовали остановить насилие со стороны правоохранительных органов, освободить всех задержанных и политзаключенных, провести новые честные выборы.

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Кроме того, как сообщает Telegram-канал Nexta, координаторы протестов уже заявили, что в понедельник, 17 августа, по всей республике пройдет ряд акций:

"Минск. 10:00. Если Лукашенко приедет на МЗКТ, то призываем всех рабочих с других предприятий подойти к вашим коллегам и поддержать их. Выскажите все, что вы думаете о пытках и убийствах, прямо ему в лицо.

18:00. Рабочие при поддержке остальных белорусов идут занимать площадь Независимости (вместе с Проспектом). Далее — сидячая забастовка, которой мы показываем, что будем выходить каждый день и до конца.

По всей стране, 18:00. Рабочие всех предприятий и жители города идут в центр, где в последний раз вызывают мэра на ковер. Если мэр отказывается публично поддержать народные требования, стачкомы и жители города имеют полное право не признавать его более властью".

Тем временем Лукашенко называет протестующих "пушечным мясом" и советует "не высовываться":

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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