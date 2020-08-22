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Протесты в Беларуси: ООН призвала власти освободить задержанных

22 августа, 14:03

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В организации обеспокоены ситуацией в стране

Организация Объединенных Наций призывает власти Беларуси освободить всех, кого незаконно задержали во время охвативших страну акций протеста. Об этом заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл на брифинге.

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Также в организации призвали прекратить задерживать людей за совершение их прав на свободу выражения взглядов и свободу мирных собраний. В ООН обеспокоены пропажей без вести после акций минимум восьми человек. Так как их судьба и местонахождение до сих пор неизвестны.

"Конструктивное взаимодействие со Специальным докладчиком предоставило бы Беларуси реальную возможность продемонстрировать свою готовность задуматься над проблемами прав человека и отреагировать на них, особенно во время кризиса", – добавила Тросселл.

Напомним, ранее в ООН сообщили число погибших во время протестов в Беларуси. Также судьба как минимум восьми человек остается неизвестной. МВД Беларуси уже запустило фейк о без вести пропавших: мол, уехали на заработки.

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Отметим, что протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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