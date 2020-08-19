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Протесты в Беларуси: правозащитники рассказали о пропавших без вести

19 августа, 16:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Около ста человек с ранениями и травмами до сих пор находятся в больницах

Около 100 человек, которые пострадали в ходе протестов в Беларуси, до сих пор находятся в больницах, судьба 50 людей на данный момент не установлена. Об этом сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс, передает "Интерфакс Украина".

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"На данный момент еще около 100 человек находятся в госпиталях и больницах. Это люди, которые получили наиболее тяжелые повреждения", - сказал он.

У этих людей зафиксировали травмы головы, ранения резиновыми пулями и переломы ног. Всего в больницы попало более 250 человек.

Правозащитный центр "Весна" занимается поиском пропавших без вести, и сейчас есть список из 50 людей, судьба которых пока не установлена.

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"Сегодня с утра до этого времени нам удалось найти трех людей из этого списка. К сожалению, один из них сегодня, как сообщалось, умер в военном госпитале от пулевого ранения в голову. Ранение не резиновой пулей, а боевым патроном", - подчеркнул Сыс.

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По его словам, на данный момент практически все задержанные во время протестов, а это около 7 тыс. человек по всей Беларуси, освобождены.

"Тем не менее, остается несколько человек, которых обвиняют в административном правонарушении, в уголовном деле по массовым беспорядкам. Всего сейчас по уголовным делам проходят в Беларуси около 100 человек", – отметил Сыс.

На данный момент сотрудники "Весны", согласно международным методикам, сделали видеофиксацию более 100 жертв, с тем, чтобы предъявить их международному сообществу и использовать для того, чтобы в дальнейшем предъявить обвинения в этих преступлениях.

Ранее сообщалось, что в Беларуси для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 млн долларов.

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Лидер оппозиции Светлана Тихановская, которую протестующие считают реальным победителем выборов в Беларуси, записала видеообращение, в котором призвала власти Европейского Союза не признавать прошедшие в республике выборы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь правозащитники Александр Лукашенко
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