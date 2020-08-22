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Протесты в Беларуси: в центре Минска снова прошли мирные акции (видео)

22 августа, 20:29

Руслан Ровик Руслан Ровик

В демонстрации принимают участие около трех тысяч человек

В столице Беларуси, Минске, 22 августа снова собралась акция протеста, в которой приняли участие около трех тысяч человек.

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Как сообщает Telegram-канал Nехта, многие протестующие с бело-красно-белыми флагами прошли по проспекту Независимости. Проходя мимо здания Комитета государственной безопасности, люди скандировали "Свободу!" и "Трибунал!"

В то же время, часть проспекта в центре Минска, где проходил автопробег Солидарности, была закрыта для легковых автомобилей, но общественный транспорт все же пропускали.

Видео: Telegram-канал Nexта

Также в Минске, на площади Победы, прошла акция "Твоя камера", участники которой решили напомнить об ужасных условиях содержания людей, задержанных после массовых протестов 9-11 августа.

"Твоя камера – потому что в ней может оказаться абсолютно любой человек, даже случайный, который вышел покормить котиков, просто сядет в машину, или приехать к РУВД выяснить, куда забрали твое дитя", – рассказали организаторы.

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Видео: Telegram-канал Nexта
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Отметим, что накануне, 21 августа, в Минске протестующие выстроились живой цепью от урочища Куропаты, где в 30-х годах прошлого столетия был расстрелян цвет белорусской интеллигенции, до изолятора на Окрестина, куда свозили тысячи задержанных, протестовавших против махинаций на выборах. Длина этой цепи составила 13 километров.

Напомним, ранее белорусская оппозиция призвала честных госслужащих не бояться травли.

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь акция протеста Минск

Источник: Сегодня

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