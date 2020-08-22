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Протесты в Беларуси: в стране заблокировали доступ к около 70 сайтам

22 августа, 08:50

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Среди заблокированных ресурсов есть и оппозиционные

В Беларуси, в которой вспыхнули массовые протесты, власти заблокировали доступ к десяткам интернет-ресурсов. Такое решение приняло министерство информации страны, сообщает Белсат.

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Итак, теперь у белорусов нет доступа к таким сайтам как: "Радио свобода", "Еврорадио", "Белсат," The Village и других. Всего заблокированы около 70 ресурсов. При загрузке этих страниц появляется сообщение о том, что доступ ограничен по приказу министерства информации Беларуси.

Отметим, что такой массовой блокировки в стране еще не было.

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Как известно, протесты в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в ООН сообщили число погибших во время протестов в Беларуси. Судьба как минимум восьми человек остается неизвестной. А тем временем МВД Беларуси запустило фейк о без вести пропавших: мол, уехали на заработки. Милиция уверяет, что многие задержанные на митингах ведут асоциальный образ жизни.

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интернет Беларусь сайт блокирование Александр Лукашенко
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